Hainan Poly Pharm Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la recherche, le développement, la production et la vente de médicaments. La société opère à travers deux segments principaux. Le secteur d'activité principal est principalement impliqué dans la recherche, le développement et la production d'injections, de dosages solides oraux, de suspensions sèches et d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API). Les produits de la société comprennent des médicaments antiallergiques, des antibiotiques et des médicaments digestifs. Le secteur Autres activités est principalement engagé dans la conception d'ingénierie de construction, la conception de décoration et la fourniture de services de technologie d'ingénierie de construction, entre autres.

Secteur Produits pharmaceutiques