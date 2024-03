Haivision Systems Inc. est un fournisseur canadien de réseaux vidéo en temps réel et de solutions de collaboration visuelle. Les technologies de la société, basées sur le cloud connecté et la périphérie intelligente, permettent aux organisations d'impliquer leur public, d'améliorer la collaboration et d'aider à la prise de décision. Elle fournit une vidéo en direct de haute qualité, à faible latence, sécurisée et fiable à l'échelle mondiale. Son portefeuille de produits comprend Haivision Hub, Haivision Connect, Haivision Media Platform, Makito X Series, Haivision Kraken, Haivision SRT Gateway, SRT Streaming Protocol, Haivision Streaming Services, Haivision EMS, Haivision Play Pro, Haivision Play et KB Series. Le portefeuille de solutions de la société comprend la contribution vidéo en direct, la vidéo ISR et la distribution IPTV. Elle sert des clients dans les secteurs des réseaux vidéo, du marché du streaming, de la diffusion, des entreprises, des gouvernements et de la défense. La société est présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Secteur Matériels et logiciels intégrés