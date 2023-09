Systèmes Haivision Inc. est une entreprise canadienne qui fournit des solutions de réseau et de diffusion vidéo en temps réel, essentielles à la mission. Elle fournit de la vidéo à travers le cycle de vie de la vidéo sur protocole Internet (IP) (contribution, distribution et diffusion), en utilisant une gamme de logiciels, de matériel et de services. Sa plate-forme est composée de dispositifs périphériques intelligents spécialisés dans le codage/décodage d'images. Les dispositifs sont interconnectés avec un logiciel de gestion et de mise en réseau de la vidéo fonctionnant sur des nuages privés et publics pour le routage, le traitement et la gestion de la vidéo sur tout réseau IP. Elle assure le codage, le décodage et le transcodage du flux de travail de la diffusion vidéo. Elle vend le produit et permet la vidéo en temps réel à des clients finaux de premier ordre opérant dans divers secteurs tels que la technologie, les médias et le divertissement, la fabrication, les produits de consommation, les services financiers, la santé et la vente au détail. Elle fournit des solutions d'infrastructure pour le marché du streaming vidéo, au service des entreprises et des gouvernements.

Secteur Matériels et logiciels intégrés