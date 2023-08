HAL Trust est une société d'investissement. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - gestion de portefeuille ; - promotion et gestion d'actifs immobiliers. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (66%), Etats-Unis et Canada (12,6%), Asie (14,4%) et autres (7%).

Secteur Sociétés holdings