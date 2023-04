Haleon prévoit un chiffre d'affaires 2023 supérieur à ses attentes

(Alliance News) - Haleon PLC a prévu jeudi que les revenus de 2023 seraient supérieurs à ses attentes, grâce à un premier trimestre solide.

Haleon est une société de produits de santé grand public basée à Weybridge, dans le Surrey, qui s'est séparée de la société pharmaceutique GSK PLC en juillet de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 a bondi de 14 % pour atteindre 2,99 milliards de livres sterling, contre 2,63 milliards de dollars l'année précédente.

Haleon a noté que la croissance a été réalisée dans quatre de ses cinq divisions : Santé bucco-dentaire, Soulagement de la douleur, Santé respiratoire et Santé digestive et autres. Le chiffre d'affaires de la division Respiratory Health a été particulièrement élevé en raison d'une saison des rhumes et des grippes qui est restée forte ; il a augmenté de 39 %, passant de 367 000 livres sterling à 510 000 livres sterling.

Le chiffre d'affaires de VMS est resté stable à 405 000 GBP. Haleon a expliqué que cela était dû à une "forte comparaison pour Emergen-C aux États-Unis pendant la vague Omicron au premier trimestre 2022". VMS signifie Vitamines, Minéraux et Suppléments.

Sur le plan géographique, les performances ont été solides. Haleon a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans toutes ses divisions : en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Pour l'avenir, Haleon s'attend maintenant à ce que la croissance du chiffre d'affaires se situe dans la partie supérieure de sa fourchette de prévisions de 4 % à 6 %. Pour 2022, la société a annoncé un chiffre d'affaires de 10,86 milliards de livres sterling.

Toutes les autres prévisions pour 2023 restent inchangées.

Haleon a déclaré qu'elle fournirait une mise à jour complète avec son communiqué de presse du premier trimestre le 3 mai.

Les actions de Haleon étaient en hausse de 2,1 % à 350,95 pence chacune à Londres jeudi matin.

