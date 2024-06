Haleon plc est spécialisé dans la recherche, la fabrication et la commercialisation de médicaments et de produits pharmaceutiques grand public. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits pour la santé bucco-dentaire (27,7% ; n° 1 mondial) : marques Sensodyne, Parodontax, Polident, Biotène, Aquafresh, etc. ; - médicaments contre la douleur (23,5% ; n° 1 mondial) : marques Panadol, Advil, Voltaren, Excedrin, etc. ; - médicaments pour la santé digestive (18,9% ; n° 1 mondial) : marques TUMS, Nicorette, ENO, Chap Stick, Fenistil, Nexium, etc. ; - médicaments pour la santé respiratoire (15,4% ; n° 1 mondial) : marques Theraflu, Otrivin, Flonase, Contac, etc. ; - vitamines, minéraux et compléments alimentaires (14,5% ; n° 1 mondial) : marques Centrum, Emergen-C, Caltrate, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Amérique latine (40,2%), Amérique du Nord (37,1%) et Asie-Pacifique (22,7%).

Secteur Produits pharmaceutiques