Halfords Group plc est un fournisseur britannique de produits et de services liés à l'automobile et au cyclisme. La société opère à travers deux segments : La vente au détail et l'entretien automobile. Les activités du secteur de la vente au détail comprennent la vente au détail de produits et services automobiles, de loisirs et de cyclisme par l'intermédiaire de magasins de détail et de plateformes en ligne. Les activités du secteur de l'entretien automobile comprennent l'entretien et la réparation de véhicules dans des garages et des camionnettes. La société possède environ 393 magasins Halfords Retail et deux magasins Performance Cycling qui proposent une large gamme de produits automobiles et cyclistes ainsi que des services à la demande. Elle possède environ 643 garages proposant des services de contrôle technique, d'entretien et de réparation. Elle possède environ 264 camionnettes de service mobile, 479 camionnettes commerciales et cinq camionnettes de cyclisme. Les catégories de produits de la société comprennent les produits automobiles, les produits cyclistes grand public et les produits cyclistes de performance. Ses services comprennent la vente au détail de produits automobiles, la vente au détail de produits cyclistes et les centres automobiles/experts mobiles.