Halfords expose sa vision de la croissance et prévoit un bénéfice annuel en ligne avec les prévisions

(Alliance News) - Halfords Group PLC s'est fixé mardi pour objectif de plus que doubler son bénéfice avant impôt dans les années à venir, en exposant sa vision stratégique lors d'une journée des marchés de capitaux destinée aux investisseurs institutionnels et aux analystes sell-side.

Le détaillant de produits pour l'automobile et le cyclisme prévoit de tirer parti de la plateforme construite depuis 2018 et d'améliorer le chiffre d'affaires, le bénéfice et le rendement des capitaux employés à moyen terme et à moyen-long terme.

À moyen terme, Halfords s'attend à ce que les ventes augmentent à environ 1,9 milliard de livres sterling, contre 1,6 milliard de livres sterling pour l'exercice 2023, et à ce que le bénéfice avant impôt progresse à 90-GBP110 millions de livres sterling, contre 50-GBP60 millions de livres sterling en 2023.

L'entreprise prévoit des dépenses annuelles moyennes de 50 à 60 millions de livres sterling et un rendement du capital investi de plus de 15 %.

Elle s'attend à une croissance grâce à une combinaison de reprise sur les marchés de base, d'augmentation de la part de marché, de synergies d'acquisition et d'amélioration de l'utilisation des données.

À moyen et long terme, Halfords prévoit de poursuivre une série d'opportunités de croissance stratégique, y compris l'expansion dans plus de secteurs du marché automobile, en créant un guichet unique pour la possession d'un véhicule.

Ces plans devraient permettre de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards de livres sterling et un bénéfice avant impôt compris entre 130 et 150 millions de livres sterling.

Halfords a déclaré que son activité était soutenue par un bilan solide et qu'elle prévoyait un flux de trésorerie disponible positif à moyen et à long terme.

Le bénéfice avant impôt sous-jacent de l'exercice 2023 devrait être conforme aux prévisions actuelles et Halfords a l'intention de verser un dividende final de 7,0 pence par action en même temps que les résultats de l'exercice complet, ce qui portera le dividende total pour l'exercice à 10 pence.

L'exercice financier de Halfords s'est terminé fin mars ou début avril.

Les actions de Halfords ont bondi de 8,1 % à 190,85 pence chacune à Londres mardi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.