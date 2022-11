L'entreprise britannique Halfords cible les retraités dans sa campagne de recrutement

Les entreprises britanniques ont du mal à recruter du personnel. Le taux de chômage du pays a atteint en octobre son plus bas niveau depuis 1974, alors que le nombre de personnes quittant la population active a augmenté.

Les personnes prenant une retraite anticipée, plus l'impact de la baisse des niveaux de migration après que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, ont appauvri la main-d'œuvre, ajoutant aux pressions inflationnistes qui nuisent déjà à l'économie.

Halfords, qui vend des services et des produits pour l'automobile et le cyclisme, a déclaré mercredi qu'elle ciblerait les personnes qui ont quitté le marché du travail au cours des dernières années, mais qui pourraient maintenant envisager un retour alors que l'inflation élevée provoque une crise du coût de la vie.

"Nous devons être ambitieux et créatifs dans notre façon de répondre à la demande de techniciens", a déclaré Graham Stapleton, directeur général de Halfords, dans un communiqué.

"Nous voulons donner aux gens la meilleure voie possible pour retourner au travail".

Par rapport à 2019, la Grande-Bretagne comptait cette année 600 000 personnes de plus qui ne participaient pas au marché du travail. L'hôtellerie et le commerce de détail font partie des secteurs qui n'arrivent pas à pourvoir les postes malgré la hausse des salaires.

En proposant un travail plus flexible, notamment des heures à temps partiel, et des apprentissages aux personnes âgées, ainsi qu'en ouvrant une académie de formation, Halfords espère pouvoir recruter des retraités.

Le groupe souhaite également encourager davantage de femmes à se former à la réparation de voitures.

Opérant dans plus de 600 garages à travers la Grande-Bretagne, Halfords est le plus grand fournisseur de services automobiles et il s'attend à ce que la demande d'entretien, de maintenance et de tests MOT annuels sur les voitures augmente car le parc automobile du pays vieillit.

Halfords a également publié ses résultats mercredi.