L'entreprise britannique Halfords déclare que la demande d'entretien automobile est forte, mais que les achats sont affectés.

Le détaillant a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que le bénéfice sous-jacent avant impôt se situe dans la partie inférieure de sa fourchette de prévisions de 65 millions de livres à 75 millions de livres (77 millions à 89 millions de dollars) pour l'année se terminant en mars 2023.

La flambée des prix de tout, de l'énergie à la nourriture, oblige les consommateurs britanniques à réduire les dépenses non essentielles pour tenter de joindre les deux bouts, tandis que les entreprises cherchent à réduire leurs coûts et à rester à flot en proposant des offres et des réductions à leurs clients.

"Dans un environnement macroéconomique aussi volatile, notre stratégie consistant à nous concentrer sur le type de revenus prévisibles et récurrents qui proviennent des services automobiles et des produits basés sur les besoins n'a jamais été aussi pertinente", a déclaré le directeur général Graham Stapleton.

Le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 10,2 % pour atteindre 765,7 millions de livres grâce à la croissance des services, alors que le trimestre de l'année précédente avait bénéficié d'une reprise des ventes après que le Royaume-Uni soit sorti du verrouillage final de COVID-19.

Cependant, le bénéfice a diminué de moitié pour atteindre 29 millions de livres, en partie à cause de la hausse des coûts.

Les actions de la société ont chuté de près de 15 % dans les premiers échanges.

Les analystes de Peel Hunt ont déclaré que les résultats intermédiaires et les prévisions pour l'année entière étaient conformes aux attentes.

"Alors que le commerce est tout sauf simple ... il y a sans aucun doute un avenir plus brillant à venir pour Halfords en tant que fournisseur de services-qui-fait-du-détail et non l'inverse."

(1 $ = 0,8405 livre)