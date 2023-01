La Chine est touchée par Xaar ; les revenus de Trustpilot augmentent

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce jeudi.

SMALL-CAP - GAGNANTS

Trustpilot Group PLC, hausse de 12% à 104,98 pence, fourchette sur 12 mois 51,85p-298,00p. La plateforme d'avis de consommateurs en ligne prévoit de déclarer 149 millions USD de revenus pour 2022, soit une hausse de 13% par rapport aux 131,4 millions USD de 2021 et une hausse de 23% à taux de change constant. Elle prévoit que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sera supérieur aux attentes.

Alfa Financial Software Holdings PLC, hausse de 2,4 % à 173,00 pence, fourchette de 12 mois 128,00p-198,00p. Le développeur de logiciels pour le secteur du financement d'actifs déclare avoir enregistré de "solides" performances au quatrième trimestre 2022. "Notre progression vers un modèle entièrement basé sur l'abonnement se reflète dans la performance solide et continue des revenus d'abonnement. Les revenus des logiciels ont bénéficié au quatrième trimestre d'une forte livraison de jours de développement et nous avons également constaté une augmentation des revenus des services", indique-t-il. "La bonne fin de l'année a entraîné une augmentation de 1,5 million de livres sterling de notre chiffre d'affaires pour l'année 2022, qui se répercute entièrement sur le bénéfice d'exploitation."

SMALL-CAP - LOSERS

Halfords Group PLC, baisse de 19% à 174,99p, fourchette sur 12 mois 123,90p-366,80p. Le vendeur d'articles de cyclisme et d'automobile réduit ses prévisions annuelles, se démarquant ainsi d'un ensemble de mises à jour du secteur de la vente au détail britannique par ailleurs positives. Le détaillant de produits pour l'automobile et le cyclisme déclare que le revenu des 13 semaines au 30 décembre, son troisième trimestre, a bondi de 22 % en glissement annuel, 4,6 % à périmètre constant. Cependant, il fait état de conditions de marché difficiles dans le domaine du vélo et des pneus et ajoute qu'il a été touché par une pénurie de compétences, alors qu'il appelle le gouvernement britannique à en faire plus.

Xaar PLC, baisse de 11% à 178,87p, fourchette sur 12 mois 140,00p-275,00p. La société de technologie d'impression à jet d'encre prévoit une croissance de 24 % de son chiffre d'affaires, qui devrait atteindre 74 millions de GBP en 2022, contre 59,3 millions de GBP en 2021. Toutefois, elle ajoute que les volumes de ventes de sa branche Printhead sont toujours affectés par l'incertitude liée au Covid-19 en Chine.

