Le détaillant britannique Halfords prévoit une hausse de ses ventes et de ses bénéfices grâce à la reprise des marchés

Avant la présentation du Capital Markets Day, Halfords prévoit une augmentation des ventes annuelles à 1,9 milliard de livres (2,4 milliards de dollars) à moyen terme, contre environ 1,6 milliard de livres pour l'exercice 2022-2023, et une augmentation du bénéfice avant impôts à 90-110 millions de livres, contre 50-60 millions de livres.

L'entreprise prévoit des dépenses d'investissement annuelles de 50 à 60 millions de livres et un rendement du capital de plus de 15 %.

"Nous prévoyons de réaliser cette croissance grâce à une combinaison de nos marchés principaux qui se remettent des conditions actuelles très difficiles, en augmentant la part de marché en tirant parti de la plate-forme unique que nous avons construite, en faisant mûrir nos synergies d'acquisition et en utilisant des données riches et à grande échelle sur les clients et les véhicules pour augmenter la valeur à vie des clients", a déclaré Halfords.

À moyen et long terme, le groupe prévoit que les ventes augmenteront pour atteindre environ 2,2 milliards de livres et que le bénéfice avant impôts augmentera pour atteindre 130 à 150 millions de livres.

Les actions de Halfords ont chuté de 30 % au cours de l'année écoulée.

(1 $ = 0,8065 livre)