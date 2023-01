Les actions de Halfords baissent suite à la réduction des prévisions de bénéfices annuels.

(Alliance News) - Halfords Group PLC a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté, mais que la progression a été étouffée par des conditions de marché médiocres dans ses unités axées sur le cyclisme et les pneus.

Les actions étaient en baisse de 19% à 173,96 pence chacune jeudi après-midi à Londres.

Le détaillant de produits pour l'automobile et le cyclisme a déclaré que le chiffre d'affaires pour les 13 semaines au 30 décembre a bondi de 22% sur l'année, 4,6% à périmètre constant. Cela reflète de fortes ventes dans les catégories de produits automobiles et de produits de première nécessité, mais les revenus globaux ont été affectés par des marchés du vélo et du pneu plus faibles que prévu.

"Les revenus globaux ont été affectés par des marchés du vélo et du pneu plus faibles que prévu", a-t-il toutefois averti. "Les vents contraires macroéconomiques continuent d'avoir un impact sur les marchés du cyclisme et des pneus grand public, bien que nous ayons gagné des parts sur tous nos marchés mesurés, y compris le cyclisme, l'automobile et les pneus."

Halfords a réduit ses prévisions de bénéfice avant impôt sous-jacent à une fourchette de 50 à 60 millions de GBP pour l'exercice 2024, par rapport à l'extrémité inférieure de sa fourchette de 65 à 75 millions de GBP précédemment.

"Comme de nombreuses entreprises, l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est le recrutement. Pour faire simple, nous n'arrivons pas à faire entrer suffisamment de techniciens qualifiés dans nos garages pour répondre à la demande. Il existe des problèmes parallèles dans de nombreux autres secteurs de l'économie où de grandes lacunes en matière de compétences se font jour", a déclaré le directeur général Graham Stapleton.

Stapleton a également appelé le gouvernement britannique à "envisager un certain nombre d'initiatives" pour atténuer la pénurie de compétences.

Pour ce qui est de l'avenir, Halfords a déclaré qu'elle reste confiante dans les perspectives à long terme et pense que l'entreprise est bien positionnée pour capitaliser sur la plate-forme "solide" qu'elle a construite à mesure que les conditions du marché s'améliorent.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

