Hallador Energy Company est une entreprise énergétique opérant dans l'État de l'Indiana. Les segments de la société comprennent les opérations de charbon (exploitées par Sunrise Coal, LLC) et les opérations électriques (exploitées par Hallador Power Company, LLC). Le secteur des activités houillères comprend les complexes miniers Oaktown 1 et 2, la mine de surface Prosperity, la mine de surface Freelandville et l'usine de lavage Carlisle. Le secteur des activités électriques comprend les installations de production d'électricité de la centrale électrique de Merom. Le complexe minier d'Oaktown est un site d'extraction et de traitement du charbon situé dans les comtés de Knox et de Sullivan, dans l'Indiana, et dans les comtés de Crawford et de Lawrence, dans l'Illinois. Les activités du complexe minier d'Oaktown consistent en deux mines souterraines actives, Oaktown Fuels No. 1 Mine et Oaktown Fuels No. 2 Mine, et en l'infrastructure connexe. La société détient d'autres réserves de charbon récupérables dans le bassin de l'Illinois (ILB). Ses filiales comprennent Sunrise Energy, LLC, Sycamore Coal, Inc. et d'autres.

