Hallenstein Glasson Holdings Limited est un détaillant néo-zélandais de vêtements pour hommes et femmes en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les segments de la société comprennent Hallenstein Brothers (Hallenstein Bros Ltd (Nouvelle-Zélande) et Hallenstein Brothers Australia Limited (Australie)) ; Glassons Limited (Nouvelle-Zélande) ; Glassons Australia Limited (Australie) ; Hallenstein Properties Limited (Nouvelle-Zélande), et Hallenstein Glasson Holdings Limited-Parent (Nouvelle-Zélande). Sa catégorie de produits comprend les hauts, les robes, les pantalons, le denim, le lin, les maillots de bain, le super doux et les accessoires. Elle propose différents types de hauts, tels que des caleçons et des débardeurs, des t-shirts, des chemises et des chemisiers, des hauts à manches longues, des bodys, des hauts à corset, des hauts à la mode, des haussements d'épaules et des pulls. Elle propose différents types de jeans, tels que les jeans taille haute, les jeans taille basse, les jeans à jambe large, les jeans à jambe droite, les jeans cargo et les jeans déchirés. Elle propose également différents types de manteaux et de vestes, tels que des blazers, des vestes en similicuir, des pantalons bouffants et des vestes en jean.

Secteur Détaillant habillement et accessoires