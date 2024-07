HALLIBURTON : Jefferies réduit son objectif de cours

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Halliburton tout en réduisant son objectif de cours de 6% à 47 dollars, dans une note sur les grandes compagnies américaines de services pétroliers après leurs publications du deuxième trimestre.



Le broker met en avant une dynamique de l'activité internationale qui devrait se poursuivre dans le secteur, tandis que l'activité sur le marché nord-américain devrait suivre une tendance à la baisse au second semestre, les investisseurs attendant le creux du cycle.



'Les marges restent favorables et devraient suivre une tendance à la hausse (Baker Hughes, SLB), les entreprises progressant vers leurs objectifs de free cash-flow et de retours aux actionnaires pour 2024', poursuit-il.



