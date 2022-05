Halliburton : co-développe un logiciel avec Aker BP

Halliburton et Aker BP, une société norvégienne d'exploration et de production de pétrole et de gaz, vont co-développer un logiciel de planification du développement des champs de nouvelle génération.



Cette collaboration débouche sur une nouvelle application en cloud - Field Development Planning (FDP) - de Halliburton. Elle permet une architecture ouverte pour fournir une planification et une conception intégrées des puits afin d'accroître la collaboration et la connectivité entre les activités de forage.



FDP aide les organisations à mieux comprendre l'incertitude et les risques associés aux concepts de développement des champs.



'Le FDP crée une vision holistique du développement des champs et de la construction des puits, ce qui permettra à Aker BP de prendre des décisions plus éclairées et plus expéditives en matière de subsurface et de réservoir/production afin d'optimiser son investissement et de maximiser le rendement de ses actifs.' a déclaré Jeff Miller, directeur général de Halliburton.



