Halliburton : dépasse les attentes au quatrième trimestre

Le groupe de services pétroliers Halliburton a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. Il a enregistré un bénéfice net de 824 millions de dollars, soit 92 cents, contre respectivement une perte de 235 millions de dollars, soit -27 cents par action, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 36 cents, soit 2 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a bondi de plus de 32 % à 4,28 milliards de dollars alors que le marché tablait sur 4,09 milliards de dollars.



Le groupe distribuera un dividende de 12 cents par action au premier trimestre.