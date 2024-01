Halliburton Company figure parmi les principaux prestataires de services pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de construction et de production (57,1%) ; - prestations de forage et d'inspection (42,9%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (72,7%) et de produits (27,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (47,3%), Moyen Orient et Asie (23,7%), Amérique latine (15,7%) et autres (13,3%).

