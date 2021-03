Halliburton : nbsp;Labs ouvre une deuxième étape de candidatures

Des entreprises triées sur le volet bénéficieront d’un investissement en espèces de 100 000 USD et d’une expérience d’accélérateur d’une année

Halliburton Labs a annoncé aujourd’hui l’ouverture du processus de candidature pour les sociétés du secteur de l’énergie propre, au stade précoce, et intéressées par son programme accélérateur. La date limite des candidatures est fixée au 23 avril 2021.

« Nous sommes impatients d’identifier les entrepreneurs de technologie qui possèdent des solutions prêtes à évoluer en termes de production, stockage, distribution, conservation d’énergie, et d’économie circulaire », a déclaré Dale Winger, directeur général de Halliburton Labs. « Notre programme fournit des ressources essentielles, notamment des compétences d’experts dans les domaines techniques et opérationnels, à travers de nombreuses disciplines matérielles ainsi qu’un réseau d’affaires mondial, dans le but d’aider les participants à promouvoir leurs produits, à se préparer pour des adaptations ultérieures, et à se positionner pour un financement supplémentaire. »

Halliburton Labs invitera des candidats triés sur le volet à participer au programme, le 21 mai 2021, lors de la journée de présentation des finalistes, de Halliburton Labs. La journée de présentation sera organisée en tant qu’évènement de technologie propre, de premier ordre, dans le cadre du Houston Tech Rodeo, un festival qui célèbre la convergence de la culture populaire et de la technologie à Houston.

« D’après notre expérience, Halliburton Labs se distingue parmi les programmes accélérateurs, par l’ampleur et la profondeur de sa remarquable expérience industrielle pour soutenir rapidement et avec réactivité notre version, notre déploiement, et notre démonstration de qualité commerciale », a ajouté Todd Brix, fondateur et PDG d’OCO Inc., un participant Halliburton Labs. OCO transforme le dioxyde de carbone, l’eau et l’électricité zéro carbone en un produit chimique plateforme riche en hydrogène, destiné à un large éventail de produits chimiques, matériaux et carburants, neutres en carbone.

À PROPOS DE HALLIBURTON LABS

Halliburton Labs est un environnement collaboratif au sein duquel des entrepreneurs, universitaires, investisseurs et laboratoires industriels s’unissent afin de promouvoir des énergies plus propres et abordables. Située au sein du siège social de Halliburton Company à Houston, au Texas, Halliburton Labs fournit un accès à des installations, une expertise opérationnelle, un mentorat pratique et des opportunités de financement de classe mondiale, réunis dans un seul site, afin d’aider les participants à développer leur activité. Rendez-vous sur le site Web de la société à l’adresse : www.halliburtonlabs.com. Rejoignez Halliburton Labs sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Halliburton Labs est une filiale en pleine propriété de Halliburton Company.

