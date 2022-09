Halliburton : partenariat dans les données et l'IA

Halliburton a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec l'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle (SDAIA).



Dans le détail, le groupe américain de services pétroliers a prévu de collaborer avec le Centre national pour l'intelligence artificielle (NCAI), la filiale en commun créée par la SDAI et le Ministère saoudien de l'énergie.



L'idée, à en croire le groupe texan, va consister à associer les ressources du NCAI dans les stratégies liées aux données et à l'IA à ses propres outils en matière d'apprentissage automatique et de 'cloud' en vue de développer de nouvelles applications.



Halliburton et la SDAI, qui ont prévu de partager leurs technologies, expliquent vouloir établir de nouveaux moyens de production et d'exploitation plus durables destinés au secteur de l'aval pétrolier et gazier.



