Halliburton poursuit sa reprise, portée par l'Amérique du nord

New York (awp/afp) - Le groupe de services pétroliers américain Halliburton a annoncé mercredi des résultats supérieurs aux attentes, portés par la confirmation de sa reprise en Amérique du nord dans un contexte de hausse des cours du brut.

"Le premier trimestre représente une inflexion sur les marchés internationaux, tandis que l'Amérique du nord poursuit sa belle reprise", a réagi son PDG, Jeff Miller, cité dans un communiqué.

Celui-ci anticipe "une accélération de la croissance internationale" dans le courant de l'année.

L'activité a de fait surtout décollé sur la région nord-américaine avec une progression de 13% du chiffre d'affaires à 1,4 milliard de dollars par rapport au quatrième trimestre 2020, porté par les activités de forage, au moment où les cours du pétrole ont repris des forces en ce début d'année.

Les revenus y sont toutefois en baisse de plus de 40% par rapport à ceux l'an dernier à la même époque.

Les cours du brut évoluent actuellement au-dessus de 60 dollars par baril après avoir plongé l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Le groupe avait alors fait face à un fort repli des activités d'exploration et de forage.

Plus largement, la progression des revenus sur le trimestre s'explique notamment par les activités de forage et les activités de cimentage en mer du Nord, et les ventes de logiciels à travers le monde, indique l'entreprise.

A l'international, la croissance est de 2% par rapport au trimestre précédent, surtout portée par l'Amérique latine (+26%), à travers l'Argentine et le Mexique.

La baisse des activités de forage en Asie, de cimentage en Russie et le recul des activités de pompage au Moyen-Orient font figure d'ombre au tableau des résultats, indique l'entreprise.

Globalement, le groupe a tout de même affiché un bénéfice par action, la référence à Wall Street, de 0,19 dollar, un peu supérieur aux estimations des analystes de 0,17 dollar. Le bénéfice net s'est quant à lui porté à 170 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel est de 3,45 milliards de dollars contre 3,36 milliards anticipés par les analystes. Il est toujours en net recul de 32% par rapport au premier trimestre 2020.

Le titre Halliburton prenait 2,57% dans les échanges précédant l'ouverture de Wall Street.

