Le chiffre d'affaires d'Halliburton gonfle ses ventes

New York (awp/afp) - Le groupe parapétrolier américain Halliburton a annoncé lundi avoir dégagé des revenus trimestriels et annuels supérieurs aux attentes. Ils ont été portés par la hausse des prix de l'or noir, qui suscite une demande accrue pour ses services aux exploitants d'hydrocarbure.

L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars (3,88 milliards de francs suisses) de septembre à décembre 2021, mieux que les 4,1 milliards prévus par le marché. Sur l'ensemble de l'année 2021, ses revenus se sont établis à 15,3 milliards de dollars, contre une estimation de 15,1 milliards.

Le cours du baril de WTI, coté à New York, a grimpé de 55% en 2021 et poursuit sur la même tendance depuis le début de l'année dans un contexte de forte demande avec le redémarrage économique et d'offre mondiale toujours limitée. Cette situation conduit les producteurs américains à augmenter leurs activités de forage. Selon Baker Hughes, l'un des principaux rivaux d'Halliburton, 604 sites de forage étaient actifs aux Etats-Unis au 21 janvier, une hausse de 60% par rapport à l'année précédente.

Le profit trimestriel d'Halliburton a atteint les 320 millions de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice est de 36 cents, un peu mieux que les 34 cents attendus. Il est de 1,08 dollar à l'année, un cent au-dessus des estimations. Grâce à ses bons résultats, le groupe texan a annoncé le versement à ses actionnaires d'un dividende de 12 centimes par action au premier trimestre 2022 ainsi que le remboursement d'une partie de sa dette pour un montant de 600 millions de dollars.

A Wall Street, l'action du groupe montait de 0,69%, à 27,73 dollars, dans les échanges électroniques précédant l'ouverture.

afp/vj