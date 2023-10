Halma plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - capteurs de surveillance des infrastructures et équipements de sécurité industrielle (42%) : détecteurs d'incendie et de fumée, systèmes électroniques d'ascenseurs (systèmes de contrôle des portes, appareils de communication d'urgence, modules d'affichage, etc.), capteurs pour portes automatiques, détendeurs de pression à usage unique, interverrouillages mécaniques, électriques et électromécaniques, systèmes de détection des gaz inflammables et dangereux, etc. ; - équipements d'analyse environnementale (29%) : produits photoniques, équipements de conservation, de traitement et d'analyse de l'eau, etc. ; - équipements de santé (29%) : équipements optiques de grossissement et de diagnostic, systèmes de gestion des fluides (pompes, sondes, valves, connecteurs et tubes), équipements de conservation, de traitement et d'analyse de l'eau, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (17,5%), Europe (20,2%), Etats-Unis (39,1%), Asie-Pacifique (16,5%), Afrique-Proche Orient-Moyen Orient (3,5%) et autres (3,2%).

Secteur Equipements et pièces électroniques