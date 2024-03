(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait faire du surplace après la cloche d'ouverture jeudi, alors que les investisseurs se tournent vers une série de données américaines à venir en début d'après-midi.

A 1230 GMT, il y a la lecture hebdomadaire des demandes initiales de chômage, ainsi que les prix à la production et les ventes au détail.

L'analyste de Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, a commenté : "Les ventes au détail devraient avoir rebondi après une lecture relativement faible en janvier, tandis que les prix à la production devraient avoir augmenté en février, alimentés par des prix de l'énergie plus élevés. Normalement, je m'attendrais à ce que des ventes au détail et des IPP plus élevés que prévu tempèrent les paris de réduction des taux de la Fed, soutiennent une nouvelle hausse des rendements américains et du dollar, et déclenchent une correction à la baisse sur les marchés boursiers américains."

Les chiffres de l'indice des prix à la production devraient montrer que le rythme de croissance des prix à la production américains en glissement annuel s'est accéléré pour atteindre 1,1 % en février, selon le consensus cité par FXStreet, contre 0,9 % en janvier.

Les ventes au détail devraient avoir augmenté de 0,8% en février, après une baisse de 0,8% en janvier par rapport à décembre.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, AstraZeneca a annoncé un accord de 1,05 milliards de dollars pour stimuler son pipeline de maladies rares, Halma a soutenu ses perspectives et Trainline a déclaré que la croissance de son chiffre d'affaires était supérieure aux prévisions.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de seulement 1,0 point à 7 773,17

Hang Seng : en baisse de 0,9 % à 16 934,40

Nikkei 225 : en hausse de 0,3 % à 38 794,36

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,2 % à 7 713,60

DJIA : clôture en hausse de 37,83 points, 0,1%, à 39 043,32

S&P 500 : clôture en baisse de 0,2% à 5 165,31

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,5% à 16 177,77

EUR : baisse à 1,0934 USD (1,0945 USD)

GBP : stable à 1,2798 USD (1,2798 USD)

USD : en hausse à JPY147,92 (JPY147,70)

OR : en baisse à 2 167,96 USD l'once (2 173,55 USD)

(Brent) : en hausse à 84,08 USD le baril (83,50 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de jeudi sont encore à venir :

11:30 GMT Irlande IPC

12:30 GMT Demande initiale d'emploi aux Etats-Unis

12:30 GMT US PPI

12:30 GMT Ventes au détail aux Etats-Unis

Une "forte augmentation" des vendeurs au Royaume-Uni mettant leur maison sur le marché a été observée en février, avec la plus forte hausse enregistrée depuis l'automne 2020, selon les enquêteurs. Un solde net de 21% des professionnels de l'immobilier a signalé que les nouvelles instructions de vente ont augmenté plutôt que diminué, marquant la plus forte lecture depuis octobre 2020, a déclaré la Royal Institution of Chartered Surveyors. Ce résultat contraste avec l'image négative continue citée tout au long de l'année 2023, a ajouté Rics. En moyenne, les agences immobilières comptaient 42 propriétés, le nombre le plus élevé enregistré par la Rics depuis février 2021, et les personnes interrogées ont noté une augmentation des évaluations du marché au cours du mois, par rapport à la même période de l'année dernière. Dans l'ensemble du Royaume-Uni, les demandes des nouveaux acheteurs ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, avec un solde net de 6% des professionnels signalant une augmentation plutôt qu'une baisse.

Le ministre britannique de la défense a demandé que les dépenses militaires soient portées à 3 % du produit intérieur brut, dans le cadre d'un débat sur le financement des forces armées britanniques. Lors d'une visite en Pologne, Grant Shapps a demandé l'inclusion de l'objectif de 3 % dans le manifeste électoral des conservateurs, en déclarant : "Je veux un budget plus important" : "Je veux un budget plus important". Il a également demandé une refonte du recrutement, y compris la fin de certaines exigences médicales et la levée de l'interdiction pour les soldats de se laisser pousser la barbe, a rapporté le Daily Mail. M. Shapps a déclaré : J'ai inventé l'expression "passer de l'après-guerre à l'avant-guerre". Nous devons être beaucoup mieux préparés. "La défense est le meilleur moyen de se protéger contre un conflit militaire - vous devez montrer à vos adversaires - et je suis donc clairement en faveur (d'un objectif de 3 %). Nous vivons dans un monde plus dangereux, Poutine est en première ligne et gagne du terrain. Des recherches menées par le Royal United Services Institute en 2022 ont montré que l'augmentation des dépenses de défense à 3 % du PIB d'ici 2030, comme le propose le gouvernement de Liz Truss, nécessiterait 157 milliards de livres sterling de dépenses supplémentaires au cours des huit années suivantes.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan place Legal & General sous "surveillance catalytique positive".

JPMorgan réinitialise LondonMetric avec 'overweight' - objectif de prix 230 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

La société pharmaceutique AstraZeneca a déclaré avoir conclu un accord pour acquérir Amolyt Pharma, renforçant ainsi son pipeline de maladies rares en phase avancée. Astra paiera jusqu'à 1,05 milliard de dollars pour acquérir le développeur de traitements pour les maladies endocriniennes. Le système endocrinien comprend les principales glandes de l'organisme, telles que la thyroïde et l'hypothalamus. Astra a déclaré : "L'acquisition proposée renforcera le pipeline d'Alexion, AstraZeneca pour les maladies rares en phase avancée et développera sa franchise pour le métabolisme osseux avec l'ajout notable de l'eneboparatide (AZP-3601), un peptide thérapeutique expérimental de phase III avec un nouveau mécanisme d'action conçu pour atteindre des objectifs thérapeutiques clés pour l'hypoparathyroïdie. En outre, Alexion se réjouit d'accueillir les talents d'Amolyt Pharma". Astra paiera 800 millions USD à la clôture de la transaction, qui comprend également un éventuel paiement d'étape de 250 millions USD. L'hypoparathyroïdie se caractérise par une production insuffisante de l'hormone parathyroïdienne par les glandes parathyroïdes. Elle peut entraîner des secousses musculaires, des tics faciaux et une peau rugueuse.

Halma a laissé inchangées ses perspectives pour l'ensemble de l'année, la société d'équipements de sécurité se félicitant des "nouveaux progrès" qu'elle a réalisés au cours du second semestre de son exercice. Pour l'exercice clos le 31 mars, elle prévoit un bénéfice avant impôts ajusté conforme au consensus de 388,5 millions de livres sterling, ce qui représenterait une hausse de 7,5 % par rapport aux 361,3 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Halma a déclaré : "Nous avons enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant depuis le début de l'année, comprenant une bonne dynamique sur une base organique à taux de change constant et une contribution saine et continue des acquisitions récentes". Halma a déclaré que les prises de commandes "restent supérieures à celles de la période comparable de l'année dernière". L'entreprise a également fait remarquer que l'appréciation de la livre sterling a eu un effet négatif sur la conversion des devises.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le groupe OSB, prêteur, a déclaré que son revenu net d'intérêts et son bénéfice ont diminué en 2023, bien qu'il ait maintenu son dividende final et annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 50 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a baissé de 30 % à 374,3 millions de livres sterling en 2023, contre 531,5 millions de livres sterling en 2022. Le revenu total a chuté de 15 %, passant de 775,4 millions de livres sterling à 658,1 millions de livres sterling. Le revenu total a été affecté par une perte de 4,4 millions de livres sur la juste valeur des instruments financiers, alors qu'un gain de 58,9 millions de livres avait été enregistré en 2022. Les revenus nets d'intérêts ont à eux seuls chuté de 7,2 % pour atteindre 658,6 millions de livres sterling en 2023. En juillet, OSB (OneSavings Bank) a prévenu que ses résultats seraient affectés par le fait que les clients refinanceraient plus rapidement que prévu leurs prêts hypothécaires à des taux favorables. OSB a déclaré un dividende final de 21,8 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente. Son dividende total a été augmenté de 4,9 %, passant de 30,5 pence à 32 pence. "Nous avons également annoncé un nouveau rachat d'actions de 50 millions de livres sterling au cours des six prochains mois et le conseil d'administration envisagera des retours supplémentaires aux actionnaires plus tard dans l'année", a ajouté la société. Par ailleurs, April Talintyre, directrice financière, ne se représentera pas à l'assemblée générale annuelle du 9 mai et quittera son poste de directrice exécutive ce jour-là. Victoria Hyde, directrice financière adjointe, assurera l'intérim jusqu'à ce que la société trouve un nouveau directeur financier permanent.

La plateforme de vente de billets de train Trainline a déclaré avoir "dépassé les attentes" au cours de l'exercice qui vient de s'achever. Elle a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 29 février a augmenté de 21 %, passant de 327 millions de livres sterling à 397 millions de livres sterling. Elle avait prévu une augmentation de 15 à 20 %. Les ventes nettes de billets ont augmenté de 22 % pour atteindre 5,30 milliards de livres sterling, ce qui correspond à la limite supérieure de la fourchette de croissance prévue. Le directeur général, Jody Ford, a déclaré : "Trainline est un succès technologique britannique qui a dépassé les frontières nationales pour devenir l'application ferroviaire la plus téléchargée d'Europe. Nous avons dépassé les attentes cette année, en enregistrant une forte croissance au Royaume-Uni et sur le continent, avec des ventes nettes de billets pour les consommateurs internationaux de plus d'un milliard de livres sterling."

AUTRES ENTREPRISES

La société de livraison de nourriture Deliveroo a salué une "bonne performance financière" en 2023, et a déclaré qu'elle s'attendait à avoir un flux de trésorerie disponible en 2024. Pour 2023, Deliveroo a déclaré une perte avant impôts de 10,9 millions de livres sterling, contre 230,6 millions de livres sterling en 2022. Elle a toutefois réalisé un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 85,4 millions de livres sterling, passant d'une perte de 45,0 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,8 %, passant de 1,97 milliard de livres sterling à 2,03 milliards de livres sterling. Le directeur général Will Shu a déclaré : "2023 a été une bonne année pour l'entreprise : "2023 a été une bonne année pour Deliveroo et je suis fier de ce que nous avons réalisé sur le plan financier, opérationnel et pour nos consommateurs. L'accent que nous mettons sur le service et le rapport qualité-prix continue de renforcer la confiance des consommateurs, ce qui est fondamental pour débloquer la croissance future dans ce secteur. Parallèlement, nos activités de restauration et d'épicerie enregistrent de bons résultats, nous avons lancé notre offre de vente au détail, Deliveroo Shopping, et nous développons notre activité publicitaire. En nous appuyant sur les solides progrès que nous avons réalisés en 2023, je suis enthousiaste quant aux nouvelles opportunités qui s'offrent à nous." Pour 2024, elle prévoit un Ebitda ajusté compris entre 110 et 130 millions de livres sterling. Elle prévoit un flux de trésorerie disponible positif cette année, après avoir réduit ses sorties à 38 millions de livres sterling en 2023, contre 243 millions de livres sterling en 2022.

