Halma plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - capteurs de surveillance des infrastructures et équipements de sécurité industrielle (40,2%) : détecteurs d'incendie et de fumée, systèmes électroniques d'ascenseurs (systèmes de contrôle des portes, appareils de communication d'urgence, modules d'affichage, etc.), capteurs pour portes automatiques, détendeurs de pression à usage unique, interverrouillages mécaniques, électriques et électromécaniques, systèmes de détection des gaz inflammables et dangereux, etc. ; - équipements de santé (30%) : équipements optiques de grossissement et de diagnostic, systèmes de gestion des fluides (pompes, sondes, valves, connecteurs et tubes), équipements de conservation, de traitement et d'analyse de l'eau, etc. ; - équipements d'analyse environnementale (29,8%) : produits photoniques, équipements de conservation, de traitement et d'analyse de l'eau, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (15,1%), Europe (20,3%), Etats-Unis (42,2%), Asie-Pacifique (15,2%), Afrique-Proche Orient-Moyen Orient (3,4%) et autres (3,8%).

Secteur Equipements et pièces électroniques