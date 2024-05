Halmont Properties Corporation est une société canadienne qui investit directement et indirectement dans trois catégories distinctes d'investissements immobiliers : l'immobilier, la sylviculture et le financement immobilier. L'immobilier comprend des immeubles de bureaux de faible hauteur, des commerces de détail, des immeubles résidentiels et des propriétés industrielles. La sylviculture comprend des terrains forestiers en pleine propriété et des installations de production connexes. Le financement immobilier comprend les services financiers et consultatifs liés à l'immobilier. Ses investissements directs et indirects dans le secteur forestier représentent 30 % des actifs de la société et comprennent une participation de 49 % dans Haliburton Forest, qui possède environ 100 000 acres de terrains forestiers exploitables en tenure franche principalement constitués de feuillus dans le comté de Haliburton, en Ontario, et environ 145 000 acres de terrains forestiers exploitables en tenure franche principalement constitués de résineux près de Timmins, en Ontario. Ses propriétés résidentielles et industrielles représentent environ 18 % des actifs de la société.

Secteur Développement et opérations immobilières