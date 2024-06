Halozyme Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique qui propose des solutions de rupture pour améliorer l'expérience des patients et les résultats des thérapies émergentes et établies. La technologie d'administration de médicaments ENHANZE de la société, avec l'enzyme propriétaire rHuPH20, sa solution validée commercialement, est utilisée pour faciliter l'administration sous-cutanée (SC) de médicaments et de fluides injectés, dans le but de réduire le fardeau du traitement pour les patients. Elle développe, fabrique et commercialise également, pour elle-même ou avec des partenaires, des produits combinant médicaments et dispositifs en utilisant ses technologies avancées d'auto-injecteurs. La société possède deux produits commerciaux brevetés, Hylenex et XYOSTED, des produits commerciaux en partenariat et des programmes de développement de produits en cours avec plusieurs sociétés pharmaceutiques. Elle commercialise et vend Hylenex recombinant, qui est une formulation de rHuPH20. Elle commercialise et vend son produit exclusif XYOSTED pour l'administration par voie sous-cutanée de la thérapie de remplacement de la testostérone (TRT) chez les hommes adultes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale