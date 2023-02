Hamak Gold cherche à définir des intersections aurifères avec l'étude de Ziatoyah

(Alliance News) - Hamak Gold Ltd a déclaré lundi qu'elle avait commandé un levé géophysique sur le prospect Ziatoyah sur sa licence Nimba, détenue à 100 %, au Liberia.

Hamak Gold est une société d'exploration et de développement minier opérant au Liberia, avec deux licences d'exploration minière aurifère potentielles couvrant une superficie de 1 752 kilomètres carrés.

Elle a déclaré lundi qu'elle avait retenu le groupe de consultants GeoFocus afin de réaliser une étude géophysique détaillée par polarisation induite.

L'objectif du levé est de cartographier les unités de métadolérite minéralisée contenant des sulfures sur le site, qui a récemment donné des résultats de forage significatifs de 20 mètres à 7 grammes par tonne d'or, dont 5 mètres à 21 tonnage brut d'or.

Hamak prévoit d'étendre sur l'anomalie d'or dans le sol connexe de 3 000 mètres sur 1 000 mètres afin de définir les unités minéralisées de sub-surface. Elle a également l'intention de définir et de hiérarchiser les futures cibles de forage pour tester les cibles géophysiques générées.

"Le levé géophysique de polarisation induite est la prochaine étape pour définir l'étendue possible des intersections à haute teneur en or récemment découvertes à Ziatoyah par la société. Le levé initial se concentrera sur la zone de découverte immédiate et s'étendra ensuite vers l'extérieur pour couvrir la vaste anomalie d'or dans le sol qui a été définie par un échantillonnage géochimique détaillé. Notre objectif est de générer de nouvelles cibles de forage qui peuvent conduire à une expansion et une définition plus poussées des intersections aurifères à haute teneur déjà réalisées", a déclaré le directeur exécutif Karl Smithson.

Les actions de Hamak Gold étaient stables à 9,50 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

