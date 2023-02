Hamborner Reit dépasse ses objectifs et prévoit des revenus stables en 2023

DUISBURG (dpa-AFX) - Des coûts plus élevés ont pesé sur les résultats du spécialiste de l'immobilier commercial Hamborner Reit l 'an dernier. Néanmoins, la société a dépassé ses propres prévisions de bénéfices, notamment grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts au cours du dernier trimestre. Pour la nouvelle année, la direction s'attend à des revenus à peu près équivalents à ceux de l'année précédente et à une nouvelle croissance du chiffre d'affaires, a indiqué jeudi à Duisbourg la société cotée dans l'indice SDax des valeurs secondaires.

Les revenus des loyers devraient atteindre 88 à 89,5 millions d'euros en 2023. Selon des calculs provisoires, ces revenus ont légèrement augmenté sur les douze mois de référence par rapport à l'année précédente, pour atteindre 85 millions d'euros. Le chiffre clé Funds from Operations (FFO), important dans le secteur de l'immobilier, a baissé de 4 % en 2022 pour atteindre 51 millions d'euros, les frais d'entretien ayant notamment pesé sur ce chiffre. Hamborner Reit avait lui-même tablé sur 48 à 49 millions d'euros. Pour l'année qui vient de commencer, l'entreprise, qui se concentre sur les bureaux et le commerce de détail, vise un résultat d'exploitation de 50 à 52 millions d'euros. Les actionnaires devraient recevoir un dividende de 0,47 euro par action pour 2022, soit le même niveau que l'année précédente.