DUISBURG (dpa-AFX) - Hamborner Reit prévoit une baisse plus importante que prévu de sa valeur locative en raison de la situation tendue dans l'immobilier de bureau et de commerce de détail. La valeur vénale du portefeuille immobilier sur une base comparable devrait baisser de 5,5 à 6,0 % au 30 juin par rapport à la fin de l'année 2022, a annoncé lundi soir à Duisbourg le spécialiste de l'immobilier commercial coté au SDax. Cela s'explique par une évolution négative de la valeur du portefeuille de bureaux et de commerces. Les investisseurs ont réagi négativement à ces nouvelles mardi.

Dans les premiers échanges, l'action de Hamborner Reit a chuté de plus de quatre pour cent à 6,35 euros. Depuis le début de l'année, l'action est ainsi cotée près de 6 pour cent plus bas. Les investisseurs qui détiennent Hamborner Reit dans leur portefeuille depuis un an doivent en revanche s'accommoder d'une baisse de valeur d'un bon quart.

Comme le groupe l'a également fait savoir, les attentes concernant la valeur nette d'inventaire (NAV) à la fin de l'année, un indicateur important du secteur, sont en baisse. Alors que l'entreprise s'attendait jusqu'à présent à une légère baisse, le conseil d'administration prévoit désormais une diminution de 7 à 12 pour cent par rapport à la valeur du 31 décembre 2022, qui s'élevait à 11,86 euros. Compte tenu de l'environnement de marché toujours dynamique et marqué par des incertitudes, la fourchette des prévisions adaptées tient déjà compte d'autres ajustements de valeur possibles dans le cadre de l'évaluation externe périodique du portefeuille à la fin de l'année 2023, a-t-on précisé.

Sur la base de ces nouvelles, le bureau d'analyse Warburg Research a abaissé son objectif de cours de cinq pour cent à 9,50 euros. Les prévisions ajustées du groupe reflètent l'environnement de marché difficile ainsi que les dernières nouvelles négatives, notamment dans le secteur des bureaux, a-t-on expliqué. Toutefois, l'analyste de Warburg Philipp Kaiser reste confiant et continue de conseiller l'achat de l'action. "En raison de son bilan solide, nous considérons que Hamborner Reit est bien positionné pour traverser les temps difficiles actuels sans trop de dommages."/he/ngu/tav