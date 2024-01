Hamborner Reit AG est une société d'investissement immobilier (REIT) basée en Allemagne. La société se compose de biens immobiliers situés dans des villes d'Allemagne. La société se concentre sur les espaces de vente au détail, ainsi que sur les magasins spécialisés et les centres de bureaux et médicaux. La société possède des biens immobiliers à Aix-la-Chapelle, Augsbourg, Bad Homburg, Bayreuth, Berlin, Brême, Brunnthal, Celle, Ditzingen, Dortmund, Duisbourg, Erlangen, Francfort-sur-le-Main, Fribourg, Freital, Fuerth, Geldern, Giessen, Guetersloh, Hambourg, Herford, Hilden, Ingolstadt, Kaiserlautern, Kalsruhe, Kassel, Koblenz, Krefeld, Cologne, Langenfeld, Leipzig, Lemgo, Leverkusen, Luebeck, Luedenscheid, Lueneburg, Meppen, Minden, Mosbach, Munich, Muenster Neuwied, Oberhause, Offenburg et Oldenburg, entre autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial