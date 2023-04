Le véhicule d'acquisition Hambro Perks rachète ses actions et ferme ses portes

(Alliance News) - Hambro Perks Acquisition Co Ltd a déclaré lundi qu'elle avait immédiatement cessé toutes ses activités et qu'elle allait racheter ses actions cotées en bourse, deux de ses quatre directeurs ayant démissionné.

Hambro Perks est une société d'acquisition à but spécifique basée à Guernesey. Elle a été cotée sur le marché principal de Londres en novembre 2021.

Lundi, Hambro Perks a déclaré qu'elle avait décidé de ne pas poursuivre une acquisition "compte tenu des conditions de marché persistantes".

Hambro Perks a indiqué qu'elle avait par conséquent cessé toutes ses activités, sauf à des fins de liquidation et de restitution des fonds aux actionnaires. Elle a déclaré qu'elle rachèterait les actions publiques "aussi rapidement que raisonnablement possible" et au plus tard le 9 mai.

Le président Anthony Salz a commenté cette décision : "Les marchés publics d'actions ont été confrontés à des circonstances difficiles au cours de l'année écoulée, et plusieurs nouvelles cotations ont souffert. Nous avons eu des discussions avec d'excellentes entreprises, mais compte tenu des conditions actuelles du marché, nous avons conclu qu'il y avait peu de chances qu'un regroupement d'entreprises aboutisse dans le temps utile imparti.

"En conséquence, il serait inapproprié d'engager des dépenses supplémentaires pour tenter de conclure un regroupement d'entreprises. Le conseil d'administration a donc pris la décision difficile de liquider l'entreprise".

Une fois le rachat effectif, Hambro Perks n'aura plus d'actions publiques inscrites sur la liste officielle de la Financial Conduct Authority ou négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres.

Hambro Perks a également déclaré que Dominic Shorthouse et Sarah Wood avaient démissionné de leur poste d'administrateur, le conseil d'administration ayant décidé qu'il ne devait rester que deux administrateurs jusqu'à la fin de la liquidation.

Hambro Perks a déclaré qu'elle rachèterait les actions publiques, à l'exception de celles détenues par son sponsor, à un prix d'environ 10,44 GBP par action, payable en espèces. L'action a clôturé à 1 045,00 pence vendredi, soit une capitalisation boursière de 6 millions de livres sterling.

Une fois le rachat effectué, Hambro Perks sera liquidée et dissoute.

Hambro Perks prévoit d'achever ses processus de liquidation et de dissolution d'ici la fin du troisième trimestre et d'annuler sa cotation au plus tard le 24 mai.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

