L'association de défense des droits de l'homme a annoncé mercredi qu'elle allait déposer un recours devant le tribunal administratif de Hambourg contre la décision de MSC d'entrer dans le capital de HHLA, le plus grand armateur mondial. Lors d'un vote par appel nominal, 71 députés sur 105 ont voté en faveur du projet de loi présenté par le Sénat rouge-vert. 34 députés ont voté contre. Cependant, l'opposition composée de la CDU, de la gauche et de l'AfD a refusé une deuxième et dernière lecture lors de la même séance. La décision finale sur le contrat d'au moins 40 ans entre la ville et MSC sera donc prise au plus tôt lors de la première session après les vacances d'été, le 4 septembre. Compte tenu de la majorité des deux tiers de la coalition rouge-verte au Parlement, l'approbation ne fait aucun doute.

Le sénat rouge-vert de Hambourg veut faire monter à bord la compagnie maritime Mediterranean Shipping Company (MSC) afin de stabiliser le port de Hambourg et la société de logistique (HHLA) ainsi que le transbordement de conteneurs. La ville détiendrait 50,1 % de l'entreprise et MSC 49,9 %. Jusqu'à présent, la ville possédait environ 70%, le reste étant dispersé. Selon le projet de loi, la compagnie maritime veut augmenter son volume de chargement dans les terminaux HHLA à partir de l'année prochaine et le porter à un million de conteneurs standard par an d'ici 2031. Elle construira également un nouveau siège allemand dans la cité portuaire. MSC et la ville souhaitent également augmenter les fonds propres de HHLA de 450 millions d'euros.

HHLA est le cœur du port de Hambourg

HHLA est considéré comme le cœur du port de Hambourg. Ainsi, l'année dernière, environ 5,9 millions de conteneurs standard (TEU) ont été traités dans ses trois terminaux à conteneurs. Cela correspond à environ 77 pour cent du transbordement total de Hambourg d'environ 7,7 millions d'EVP. En outre, la HHLA, qui emploie près de 6800 personnes, est engagée dans les terminaux du port ukrainien d'Odessa, du port italien de Trieste et du port estonien de Muuga. Les entreprises qui transportent les conteneurs par route et par rail sont au moins aussi importantes que les terminaux pour HHLA. Pour le transport ferroviaire, HHLA dispose de sa filiale Metrans, qui a transporté l'année dernière près de 1,4 million d'EVP, principalement vers de nombreux pays d'Europe centrale et du sud-est.

Néanmoins, la situation de HHLA est difficile. En tant qu'entreprise à vocation internationale, les crises mondiales la touchent souvent directement et durement. Ainsi, l'année dernière, il ne restait qu'un bénéfice de 20 millions d'euros pour un chiffre d'affaires d'environ 1,45 milliard d'euros. Le transbordement de conteneurs a baissé de 7,5 pour cent, le transport de conteneurs de 5,4 pour cent - confirmant ainsi, contrairement aux principaux ports concurrents de Rotterdam et d'Anvers, une tendance plus ou moins durable depuis la crise financière mondiale de 2008. Au premier trimestre de cette année, HHLA a même plongé dans le rouge. Avec un chiffre d'affaires de 363,6 millions d'euros, elle a enregistré une perte nette de 1,1 million d'euros.

Les salariés et les experts émettent de sérieuses réserves sur l'opération

L'opération suscite de sérieuses inquiétudes. Les dockers sont descendus dans la rue à plusieurs reprises, ont exprimé leur colère lors de manifestations et n'ont même pas hésité à faire une grève sauvage. Les comités d'entreprise, le syndicat Verdi et même des experts ont mis en garde contre une "erreur historique" lors de consultations d'experts et d'une audition publique au Parlement de Hambourg. L'imprimé stipule par exemple que les licenciements économiques, les modifications importantes du nombre de salariés ou le départ des organisations patronales "n'entrent pas en ligne de compte avant l'expiration d'un délai de cinq ans (...)". Les critiques en sont convaincus.

Lors des débats parlementaires, suivis par des dockers en gilet orange, parfois stupéfaits, parfois en colère, les vagues ont une fois de plus déferlé. L'opposition et la coalition gouvernementale se sont mutuellement accusées de répandre des contre-vérités ou d'allumer des écrans de fumée. Tandis que les uns parlaient d'un site à haut risque, dont la ville n'avait en aucun cas toujours le contrôle, les représentants du SPD et des Verts ont souligné les opportunités pour le port et la ville. L'AfD et la gauche ont à nouveau évoqué un référendum, rejeté par le gouvernement rouge-vert, au cours duquel les habitants de Hambourg devraient se prononcer sur l'avenir de HHLA.

Le Sénat défend la participation de MSC au Parlement

Le sénateur des finances Andreas Dressel et la sénatrice des affaires économiques Melanie Leonhard - le maire Peter Tschentscher (tous SPD) était absent de l'hémicycle pendant le débat - ont défendu le projet du Sénat. Il s'agit de préparer l'avenir de HHLA, a déclaré Leonhard. Et l'accord est un paquet de partenariat bien réfléchi, "qui permettra à HHLA d'avoir un bon avenir tout en protégeant les emplois et les droits des travailleurs". Dressel, quant à lui, a de nouveau fait référence aux garanties intégrées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le volume de chargement ou les droits de cogestion. Pour le chef du groupe parlementaire des Verts, Dominik Lorenzen, il était donc clair que "nous irons jusqu'au bout".