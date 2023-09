HAMBOURG (dpa-AFX) - La sénatrice économique de Hambourg Melanie Leonhard s'attend à de nouvelles protestations contre l'entrée de l'armateur MSC dans le capital du logisticien portuaire HHLA, mais elle s'attend finalement à un accord. "Je pense que ce sera maintenant un processus très, très éprouvant pour toutes les parties", a déclaré mardi la politicienne du SPD lors d'un tour politique du port organisé par les organisations environnementales Nabu et BUND. Mais elle est convaincue qu'il y a aussi de nombreux acteurs du côté des travailleurs qui veulent façonner le processus. "Et c'est vers eux qu'il faut aller, et c'est avec eux qu'il faut parler, alors il y aura un bon mot d'ordre pour tous".

La ville de Hambourg et le plus grand armateur de conteneurs au monde, MSC, avaient annoncé que l'entreprise suisse devait entrer au capital de HHLA. Actuellement, la ville détient environ 69 pour cent de la société Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), cotée en bourse. Celle-ci devrait à l'avenir être gérée en commun dans le cadre d'une coentreprise, la ville détenant 50,1 pour cent des parts et MSC 49,9 pour cent. Selon les informations de Verdi, environ 2500 personnes, principalement des employés de HHLA, sont descendues dans la rue pour protester contre cette décision et ont annoncé d'autres manifestations.

Leonhard a défendu les plans contre les critiques selon lesquelles le Sénat souhaiterait brader le port. Le maintien des droits de codécision du personnel de HHLA, une majorité de la ville dans l'entreprise et le droit de racheter les parts à des prix équitables en cas de changement ont été décisifs pour le gouvernement régional. "Ce sont ces garanties qui ont permis de trouver un accord avec MSC et pas avec d'autres". Il ne s'agit pas d'une question d'argent, a souligné Leonhard. "Nous ne voulons pas capitaliser la HHLA, nous voulons un partenariat stratégique pour le port de Hambourg".

Leonhard ne peut toutefois pas comprendre l'engouement de Brême et de Bremerhaven. Après tout, MSC exploite déjà un terminal à Bremerhaven. "Cette participation vient d'être prolongée jusque dans les années 40". Et il ne s'agit pas non plus d'un nombrilisme de certains ports, mais du fait que les ports de la Baie allemande doivent s'affirmer face aux ports occidentaux. "Je veux dire très clairement que je n'ai pas non plus reçu d'appel du (ministre de l'économie de Basse-Saxe) Olaf Lies lorsque Hapag-Lloyd a participé à Wilhelmshaven. C'est comme ça. Il faut faire avec". Après l'annonce du deal, le maire de Brême Andreas Bovenschulte (SPD) s'était plaint de ne pas avoir été informé au préalable./klm/DP/he