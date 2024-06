La commission des finances de l'Assemblée nationale a reporté sa décision sur l'entrée du plus grand armateur mondial MSC dans le capital de l'entreprise de logistique portuaire HHLA. En fait, la commission devait approuver l'accord du Sénat rouge-vert mardi soir avec la majorité des voix de la coalition gouvernementale. Mais il n'en a rien été, car la gauche a contrecarré le projet en demandant une audience publique. Selon le règlement intérieur du Parlement de Hambourg, une audition publique doit avoir lieu si au moins 20 % des membres de la commission le souhaitent. La commission du budget compte 23 membres, dont six appartiennent à l'opposition CDU, Linke et AfD.

La date de l'audition a été fixée au 20 juin (14h00). Une audition du Sénat et la partie privée de la réunion de la commission des budgets sont ensuite prévues. L'audition a mis à mal le projet de la coalition rouge-verte d'approuver définitivement l'accord lors de la dernière session du Parlement avant les vacances d'été, le 10 juillet. Auparavant, la commission des entreprises publiques et la commission des affaires économiques avaient déjà approuvé le plan du Sénat rouge-vert.

"Nous devons discuter en profondeur de ce malheureux accord", a déclaré Norbert Hackbusch, expert portuaire de gauche, pour justifier la demande. Et ce, ne serait-ce que parce que le contrat a encore été modifié en début de semaine dernière. "Il s'agit du traitement privilégié de MSC au Burchardkai - et cela est en conflit avec la non-discrimination soulignée dans l'imprimé", a déclaré Hackbusch. Cependant, la sénatrice économique Melanie Leonhard (SPD) s'est inscrite en faux et a réaffirmé que le terminal serait accessible sans discrimination.

L'expert budgétaire de l'opposition CDU, Thilo Kleibauer, s'est également montré sceptique quant au deal prévu. Il y a encore beaucoup de questions en suspens. Les représentants de l'AfD et du FDP ont fait des remarques similaires. Markus Schreiber, porte-parole du SPD pour les entreprises publiques, a qualifié l'accord d'idée intelligente et d'atout majeur pour le port de Hambourg. Le chef du groupe des Verts, Dominik Lorenzen, s'est dit ouvert à une consultation. Il a également souligné que son groupe estimait que les opportunités de l'accord étaient plus importantes que les risques et qu'il l'approuverait donc.

Avant le début de la réunion de la commission budgétaire, les dockers et le syndicat Verdi ont protesté une nouvelle fois devant l'hôtel de ville contre le projet d'entrée de la Mediterranean Shipping Company (MSC), basée à Genève, dans le capital de la Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Ils ont remis une lettre au président de la commission budgétaire, Mathias Petersen (SPD), et ont annoncé d'autres manifestations. Dans cette lettre, ils répliquent aux déclarations du directeur de MSC Allemagne, Nils Kahn, concernant la transaction en disant notamment : "Nous ne croyons pas un mot de ce que vous dites et nous appelons les députés du Parlement à ne pas se laisser tromper non plus".

Lors de la remise de la lettre ouverte sur le marché de l'hôtel de ville, Petersen a déclaré qu'en tant que président de la commission, il était tenu à la neutralité. Mais "tout le monde sait ce que je pense". Le politicien SPD avait auparavant annoncé dans le journal "Bild" qu'il voterait contre la transaction. "Cet accord est mauvais pour Hambourg. Je ne veux pas que mes enfants et petits-enfants me reprochent de ne pas m'être battu pour notre port", a-t-il déclaré.

André Kretschmar, responsable du département Verdi, a fait des commentaires similaires : "L'accord est un mauvais accord pour notre ville et pour les gens du port". Le Sénat aime à rappeler que la ville de Hambourg reste actionnaire majoritaire, mais il a en même temps accordé à MSC des droits de veto étendus. "Cela nous inquiète beaucoup. Nous devons partir du principe que MSC se révélera être un loup déguisé en mouton au plus tard dans cinq ans, lorsque les engagements pris envers les employés prendront fin", a déclaré Kretschmar.

Le Sénat veut faire monter MSC à bord de HHLA afin de stabiliser le transbordement de conteneurs. La ville et l'entreprise appartenant à la famille d'armateurs italiens Aponte devraient à l'avenir gérer HHLA en tant que coentreprise, dans laquelle la ville détient une majorité de 50,1 pour cent. Jusqu'à présent, la ville possédait environ 70% de la société HHLA cotée en bourse.

En contrepartie, le plus grand armateur du monde, MSC, veut construire son siège allemand à Hambourg, augmenter le volume de chargement dans le port à partir de 2025 et, selon l'imprimé, le porter à un million de conteneurs standard (TEU) par an d'ici 2031. En outre, MSC et la ville veulent augmenter les fonds propres de HHLA de 450 millions d'euros. Dernièrement, le port a subi des revers. Ainsi, le transbordement de marchandises maritimes a baissé l'année dernière de 4,7% par rapport à 2022, pour atteindre 114,3 millions de tonnes - le chiffre le plus bas depuis 2009./klm/DP/men