Le gouvernement allemand a décidé d'ouvrir une enquête publique sur l'entrée du plus grand armateur mondial, MSC, dans le capital de l'entreprise de logistique portuaire HHLA. Tous les citoyens sont invités à s'exprimer, a indiqué l'assemblée. Ensuite, une consultation du Sénat et la partie privée de la réunion du comité budgétaire sont prévues. Une fois que tous les points auront été traités, le comité pourra faire sa recommandation à l'assemblée citoyenne, qui débattra et décidera de l'entrée en matière lors de sa dernière réunion avant les vacances d'été, le 10 juillet. Auparavant, la commission des entreprises publiques et la commission des affaires économiques avaient déjà approuvé le plan du Sénat rouge-vert.

Le Sénat souhaite que la Mediterranean Shipping Company (MSC), basée à Genève, monte à bord du Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) afin de stabiliser le transbordement des conteneurs. La ville et l'entreprise appartenant à la famille d'armateurs italiens Aponte devraient à l'avenir gérer la HHLA en tant que coentreprise dans laquelle la ville détient une majorité de 50,1 pour cent. Jusqu'à présent, la ville possédait environ 70% de la société HHLA cotée en bourse.

En contrepartie, le plus grand armateur du monde, MSC, veut construire son siège allemand à Hambourg, augmenter le volume de chargement dans le port à partir de 2025 et, selon l'imprimé, le porter à un million de conteneurs standard (EVP) par an d'ici 2031. En outre, MSC et la ville veulent augmenter les fonds propres de HHLA de 450 millions d'euros. Dernièrement, le port a subi des revers. Ainsi, le transbordement de marchandises maritimes a baissé l'an dernier de 4,7% par rapport à 2022, pour atteindre 114,3 millions de tonnes - le chiffre le plus bas depuis 2009.

Les dockers, le personnel de HHLA ainsi que les comités d'entreprise de HHLA et le syndicat Verdi, qui s'inquiètent pour l'emploi et les droits de cogestion, protestent fortement contre cette activité. Mais de nombreux experts ont également fait part de leur scepticisme lors de deux auditions d'experts, mettant en garde contre une perte de contrôle de la ville. En politique, ce sont surtout la CDU et la gauche qui s'opposent à l'opération./klm/DP/ngu