Le Sénat présente un plan de développement portuaire attendu depuis longtemps

HAMBOURG (dpa-AFX) - Le Sénat rouge-vert de Hambourg présentera mardi (12h30) le plan de développement portuaire attendu depuis longtemps. Il sera présenté par la sénatrice économique Melanie Leonhard (SPD) et le chef de l'administration portuaire Hamburg Port Authority (HPA), Jens Meier. Le nouveau plan, qui s'étend jusqu'en 2040, doit permettre de poser les jalons pour l'avenir du plus grand port allemand. L'objectif est d'exploiter le potentiel de création de valeur du port en prenant les bonnes décisions et d'assurer le succès du port à long terme. Le plan de développement portuaire "Hambourg tient le cap", encore en vigueur actuellement, a été présenté en 2012 avec un horizon de planification jusqu'en 2025./klm/DP/men