Le conseil de surveillance soutient la directrice de HHLA Titzrath

HAMBOURG (dpa-AFX) - Le conseil de surveillance du groupe logistique hambourgeois HHLA a soutenu ostensiblement la présidente du directoire Angela Titzrath, qui fait l'objet de critiques, et s'est déclaré favorable à une prolongation de son contrat. Le conseil de surveillance est très satisfait du travail de Titzrath, a déclaré jeudi le président du conseil de surveillance, l'ex-patron des chemins de fer Rüdiger Grube, lors de l'assemblée générale virtuelle de la Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Depuis 2017, Titzrath a mis l'entreprise sur les rails de l'avenir et maintient la HHLA sur les rails malgré les circonstances économiques et géopolitiques difficiles.

Une prolongation officielle du contrat n'est certes possible qu'un an avant l'expiration du contrat actuel, c'est-à-dire le 30 septembre. Mais le conseil de surveillance l'a déjà chargé de s'efforcer de prolonger le contrat de Titzrath, a déclaré Grube.

Titzrath a récemment fait l'objet de critiques en raison de l'affaiblissement du plus grand groupe portuaire d'Allemagne. Les médias lui ont également reproché de se montrer trop autoritaire et d'avoir ainsi contribué à l'échec de la fusion des terminaux à conteneurs de HHLA et Eurogate./klm/DP/ngu