Le groupe public Cosco ne peut acquérir qu'un peu moins de 25 pour cent du terminal de HHLA

BERLIN (dpa-AFX) - Le groupe public chinois Cosco ne pourra acquérir que 24,99 pour cent des parts du terminal à conteneurs Tollerort de l'opérateur portuaire hambourgeois HHLA, comme prévu jusqu'à présent. C'est ce qu'a annoncé mercredi à Berlin le porte-parole du gouvernement fédéral, Steffen Hebestreit. Le terminal est désormais considéré comme un exploitant d'infrastructures critiques.

Cosco voulait initialement acquérir 35 pour cent de la société d'exploitation du Container Terminal Tollerort GmbH et revaloriser en contrepartie le terminal pour en faire le lieu de transbordement privilégié en Europe. Une dispute avait toutefois éclaté au sein du gouvernement fédéral sur la question de savoir si une participation chinoise devait être autorisée. En octobre dernier, le cabinet a décidé d'une interdiction dite partielle qui n'autorise qu'une acquisition de parts de Cosco inférieure à 25 pour cent. Une acquisition plus importante au-delà de ce seuil a été interdite.

Le chancelier Olaf Scholz (SPD) s'était prononcé en faveur de l'acquisition. Au sein du gouvernement fédéral, de forts vents contraires s'étaient toutefois levés. Le ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères avaient exprimé de sérieuses réserves quant à la décision du cabinet.

La société Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) a salué la décision du gouvernement fédéral de libérer la participation minoritaire de la société chinoise Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) dans le terminal à conteneurs Tollerort (CTT). Cette décision permettra de faire du CTT un point de transbordement privilégié de Cosco, client de longue date de HHLA, où seront concentrés les flux de marchandises entre l'Asie et l'Europe. HHLA et CSPL vont maintenant "finaliser la transaction dans les meilleurs délais", a-t-on ajouté.

Actuellement, la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne et du port de Hambourg, a fait savoir HHLA. Selon HHLA, environ 30 pour cent des marchandises transbordées dans le port de Hambourg proviennent de Chine ou sont destinées à la Chine. La participation minoritaire de CSPL garantit ainsi l'emploi et renforce l'importance nationale et internationale de Hambourg en tant que site logistique ainsi que la nation industrielle qu'est l'Allemagne /hrz/sl/DP/stw.