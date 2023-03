Le port de Hambourg reste fermé aux gros navires

HAMBOURG (dpa-AFX) - Le port de Hambourg, de loin le plus important centre de transbordement de marchandises en Allemagne, restera fermé aux grands navires ce jeudi. Une grève d'avertissement a débuté mercredi avec le début de l'équipe du soir au sein de l'administration portuaire Hamburg Port Authority (HPA). Elle s'inscrit dans le cadre des arrêts de travail du jeudi dans le secteur public sous le slogan "Nous sommes l'or de la ville ! L'action dans le port doit durer jusqu'à vendredi 6 heures.

Mercredi matin, la HPA avait déjà fermé l'Elbe aux navires nécessitant un pilotage, rendant ainsi le port de Hambourg inaccessible. La raison en est que les bateaux mettraient jusqu'à huit heures pour aller de l'embouchure de l'Elbe au port et qu'en cas d'entrée tardive dans la voie navigable fédérale, ils ne pourraient plus atteindre le port à temps avant le début officiel de la grève à 17h30. Le syndicat Verdi voulait faire la grève des bateaux dits de transfert des pilotes, de sorte que les pilotes ne puissent plus accéder aux navires.

"En raison des restrictions massives auxquelles il faut s'attendre en raison des grèves d'avertissement annoncées, la HPA a décidé de fermer l'Elbe aux navires soumis au pilotage à partir d'aujourd'hui vers 10 heures jusqu'à nouvel ordre", avait déclaré une porte-parole de la HPA. Cette mesure s'applique à tous les bateaux d'une longueur de 90 mètres ou d'une largeur de 13 mètres ou plus.

Selon les indications de la HPA, environ 18 navires en direction de Hambourg sont concernés par le blocage, dont, selon les listes des terminaux, plusieurs gros porte-conteneurs, comme les cargos "Cosco Shipping Nebula", "Tihama" et "Eugen Maersk", longs d'environ 400 mètres chacun. Il n'a pas été possible dans un premier temps de chiffrer le nombre de navires concernés, car ils ne doivent s'annoncer que deux à quatre heures avant le départ, a déclaré la porte-parole.

Le port de Hambourg est de loin le plus important centre de transbordement de marchandises en Allemagne. Chaque année, environ 130 millions de tonnes de marchandises passent sur les quais via une cinquantaine d'installations de transbordement. Environ 290 postes d'amarrage permettent d'accueillir des navires de toutes tailles, des plus grands porte-conteneurs et vraquiers aux plus petits navires de collecte et de navigation intérieure, en passant par les pétroliers et les chimiquiers.

On ne s'attend toutefois pas à des embouteillages importants pendant la grève d'avertissement. Les navires plus éloignés pourraient ralentir leur vitesse afin d'éviter la grève d'avertissement. D'autres attendraient dans la Baie d'Allemagne ou changeraient complètement d'itinéraire et feraient d'abord escale dans un autre port, a-t-on appris./klm/DP/zb