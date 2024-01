HAMBOURG (dpa-AFX) - Le maire de Hambourg, Peter Tschentscher, estime que l'approbation de l'entrée controversée de MSC, le plus grand armateur du monde, dans le capital de HHLA, l'entreprise de logistique portuaire hambourgeoise, va croître au fil du temps. Le politicien SPD a déclaré à l'agence de presse allemande qu'il est de plus en plus évident que HHLA a besoin du soutien de la ville et d'actionnaires importants. "Et c'est pourquoi, plus l'accord avec MSC sera connu et concret, plus l'approbation de cette décision sera grande", a déclaré Tschentscher avec conviction.

Les critiques à l'encontre de l'accord prévu, selon lequel la ville et la Mediterranean Shipping Company (MSC) devraient à l'avenir piloter ensemble la Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), émanent surtout des dockers, des comités d'entreprise, du syndicat Verdi et de l'opposition au sein du Parlement de Hambourg. En signe de protestation, les employés de HHLA ont même entamé une grève sauvage. Malgré des promesses contraires, ils craignent pour leurs emplois et la cogestion.

Tschentscher a souligné qu'il n'y avait pas d'alternative à la participation des compagnies maritimes aux terminaux. De plus, cette constellation prévue est monnaie courante dans tous les ports du monde. La coopération de la ville hanséatique avec MSC doit permettre au troisième port maritime européen de progresser dans les années à venir. Pour que le port puisse faire face à la concurrence de Rotterdam et d'Amsterdam, des investissements importants sont nécessaires pour moderniser les terminaux à conteneurs. Il s'agit avant tout de poursuivre l'automatisation et d'accélérer ainsi le traitement des marchandises, ce qui est plus avantageux pour les clients.

Dernièrement, MSC et la ville ont franchi un obstacle important. Après l'offre de reprise de la plus grande compagnie maritime du monde aux actionnaires de HHLA, les deux partenaires disposent désormais de bien plus de 90 pour cent des parts et donc d'une "majorité aménageable". L'autorité économique ne s'attend pas à des complications en matière de droit des cartels. En raison de la majorité des deux tiers de la coalition rouge-verte à la mairie, l'approbation des citoyens devrait également être assurée.

MSC et la ville veulent augmenter les fonds propres de HHLA de 450 millions d'euros. De plus, l'armateur veut augmenter son volume de chargement à partir de 2025 et le porter à un million de conteneurs standard supplémentaires par an d'ici 2031. MSC participe déjà, par le biais d'une filiale, à quelque 70 terminaux dans le monde, par exemple à Bremerhaven dans le cadre d'une coentreprise avec Eurogate. MSC est une société privée appartenant à la famille Aponte, qui gère également une importante entreprise de croisières, MSC Cruises.