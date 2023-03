Une grève d'avertissement paralyse en grande partie le transbordement de conteneurs dans le port de Hambourg

(nouveau : grève d'avertissement et fermeture également lundi)

HAMBOURG (dpa-AFX) - Le port de Hambourg, le plus important d'Allemagne, restera fermé aux grands navires non seulement jusqu'à ce vendredi, mais aussi lundi prochain. Alors qu'une grève d'avertissement est en cours depuis mercredi soir au sein de l'administration portuaire Hamburg Port Authority (HPA), le syndicat Verdi a annoncé jeudi à Berlin qu'il paralyserait à nouveau la navigation des conteneurs lundi. "Dans certains secteurs, cela ne va pas continuer", a déclaré la vice-présidente fédérale de Verdi, Christine Behle. Selon elle, les gros navires ne pourront pas faire escale dans le port de Hambourg. En outre, le chargement et le déchargement des navires devraient être retardés.

Mercredi matin, la HPA avait déjà fermé l'Elbe aux navires nécessitant un pilotage, rendant ainsi le port de Hambourg inaccessible. La raison en était que les bateaux mettaient jusqu'à huit heures pour rejoindre le port depuis l'embouchure de l'Elbe et qu'en cas d'entrée tardive dans la voie navigable fédérale, ils n'auraient pas pu atteindre le port à temps avant le début officiel de la grève à 17h30, selon une porte-parole de la HPA.

Le syndicat Verdi fait grève jusqu'à vendredi 6h00 pour les bateaux dits de transfert des pilotes, ce qui empêche les pilotes d'accéder aux navires. Ces derniers sont pourtant obligatoires pour les navires d'une longueur de 90 mètres ou d'une largeur de 13 mètres ou plus. Selon les indications de la HPA, environ 18 navires en direction de Hambourg sont concernés par le blocage, selon les listes des terminaux, plusieurs grands porte-conteneurs en font partie, comme les cargos "Cosco Shipping Nebula", "Tihama" et "Eugen Maersk", longs chacun d'environ 400 mètres.

Le plus grand exploitant de terminaux de Hambourg, Hamburger Hafen und Logistik AG, s'est montré irrité par la grève d'avertissement. "Ce que nous vivons aujourd'hui est une surprise pour nous aussi", a déclaré la présidente du directoire Angela Titzrath. Selon le directeur d'exploitation de HHLA, Jens Hansen, quatre porte-conteneurs attendaient jeudi sur ses propres terminaux pour prendre la mer. Il a chiffré les retards entre 16 et 36 heures. Environ cinq porte-conteneurs sont attendus dans les prochains jours. Hansen a déclaré qu'une telle situation ne devrait plus se reproduire à l'avenir et a fait référence à d'autres ports qui ont organisé le pilotage différemment. Titzrath a demandé à la HPA de convenir d'un règlement d'urgence avec Verdi "afin que la navigabilité de l'Elbe soit garantie à tout moment".

La grève d'avertissement dans le port a été vivement critiquée par l'association des transporteurs de Hambourg. "Même si l'on admet pleinement la légitimité de conflits tarifaires durs et que l'on comprend les intérêts des travailleurs, cette forme de conflit social constitue une atteinte massive aux biens juridiques de tiers non concernés", a déclaré le président de l'association Axel Plaß. Cette grève nuit une fois de plus à l'Allemagne en tant que site économique. "Il ne doit plus y avoir de répétition de la situation de grève si le port de Hambourg ne veut pas sombrer définitivement dans l'insignifiance", a averti Plaß. Les parties à la convention collective doivent trouver un accord le plus rapidement possible.

Le port de Hambourg est de loin le plus important centre de transbordement de marchandises en Allemagne. Chaque année, environ 130 millions de tonnes de marchandises passent par une cinquantaine d'installations de transbordement. Environ 290 postes d'amarrage permettent d'accueillir des navires de toutes tailles, qu'il s'agisse de grands porte-conteneurs ou de vraquiers, de pétroliers ou de chimiquiers, ou encore de petits navires de collecte ou de navigation intérieure.

Avec cette grève d'avertissement, les syndicats veulent mettre l'accent sur leurs revendications avant la troisième ronde de négociations qui aura lieu du 27 au 29 mars à Potsdam. Verdi réclame pour les quelque 2,5 millions de salariés du secteur public fédéral et communal une augmentation de salaire de 10,5 %, soit au moins 500 euros de plus par mois. Les employeurs proposent jusqu'à présent cinq pour cent d'augmentation en deux étapes et des paiements uniques d'un montant total de 2500 euros./klm/DP/stw