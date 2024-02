Hamburger Hafen und Logistik AG est une entreprise de logistique portuaire et de transport basée en Allemagne. La société opère à travers quatre segments : le segment Conteneurs exploite les terminaux à conteneurs d'Altenwerder, Burchardkai, Tollerort et Odessa, et propose des services de transport et de manutention de conteneurs ; le segment Intermodal propose un réseau de transport et de terminaux pour le transport de conteneurs et relie les ports de la mer du Nord et de la mer Baltique, ainsi que du nord de l'Adriatique, à leur arrière-pays, et propose également des transbordements par camion dans le port de Hambourg ; le segment Logistique propose une large gamme de services liés aux ports, tels que le vrac sec, la logistique des véhicules et des fruits, ainsi que la logistique de projet et de contrat, et le segment Immobilier, spécialisé dans le développement immobilier dans des zones sélectionnées de Hambourg.

Secteur Services portuaires