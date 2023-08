Hamilton Beach Brands Holding Company est une société holding qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Hamilton Beach Brands, Inc. (HBB). HBB conçoit, commercialise et distribue une gamme de petits appareils électroménagers et d'articles ménagers spécialisés de marque, notamment des friteuses, des mixeurs, des cafetières, des robots ménagers, des grils électriques d'intérieur, des fers à repasser, des centrifugeuses, des mixeurs, des mijoteuses, des grille-pain et des fours à grille-pain. HBB conçoit, commercialise et distribue également des produits commerciaux pour les restaurants, les chaînes de restauration rapide, les bars et les hôtels. HBB opère sur les marchés des petits appareils ménagers grand public, commerciaux et spécialisés. HBB commercialise ses produits de consommation sous les marques Hamilton Beach et Proctor Silex. HBB participe au marché haut de gamme avec ses propres marques Hamilton Beach Professional et Weston, des équipements de transformation des aliments de la ferme à la table et du champ à la table. HBB commercialise ses produits commerciaux sous les marques Hamilton Beach Commercial et Proctor Silex Commercial.