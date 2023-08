Poursuite de l'investissement dans Gauzy Ltd, un leader mondial du verre intelligent et des technologies ADAS, sous la forme d'une obligation convertible.

Faits marquants du premier semestre 2023 et événements post-clôture

Poursuite de l'investissement dans Gauzy Ltd, un leader mondial dans le domaine du verre intelligent et des technologies ADAS

Le 29 mars 2023, Hamilton Global Opportunities plc a réalisé un nouvel investissement de 333 350 € dans Gauzy Ltd. Gauzy est un véritable pionnier de la nanotechnologie pour le contrôle de la lumière et de la vision. Seule entreprise de science des matériaux au monde qui développe, fabrique et commercialise deux des trois technologies actives de verre intelligent : SPD et Liquid Crystal, ainsi que des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), y compris des systèmes de surveillance par caméra (CMS) pour les véhicules routiers à carrosserie longue. Gauzy dispose d'un potentiel de développement important compte tenu des nombreuses applications à forte valeur ajoutée dans la vie quotidienne pour sa gamme de produits diversifiée, telles que la possibilité de moduler instantanément la transparence ou la translucidité du verre utilisé dans les fenêtres des industries automobile et architecturale pour l'ombrage, l'intimité et la régulation thermique, et de rendre la conduite des véhicules plus sûre grâce à la réduction de l'angle mort par le biais de ses produits ADAS haute performance.

Gestion des risques de change

Hamilton Global Opportunities plc est exposée aux fluctuations du taux de change EUR/USD, qui sont restées volatiles non seulement au cours de la période comptable actuelle, mais aussi depuis l'introduction en bourse de la société en avril 2021. Afin d'atténuer l'effet de cette volatilité sur les résultats financiers de la société, la direction a mis en place un programme de couverture. Dans le cadre de ce programme de couverture, la direction conclut des accords de couverture à terme améliorés qui bénéficient d'une superposition d'options dont l'objectif est de limiter le cout potentiel de ces couvertures. Cette stratégie de couverture a permis de limiter l'impact négatif des mouvements de change au cours de la période allant jusqu'au 30 juin 2023 à 203 924 € sur une perte totale de 315 634 € au cours de la période. Toutefois, sur l'ensemble de la période écoulée depuis l'introduction en bourse en 2021 et malgré la volatilité importante des marchés des changes, la stratégie de couverture a permis de garantir un faible impact de ces mouvements de change sur les performances financières de la société.

Gustavo Perrotta, fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities, déclare : «Nous restons en contact permanent avec les sociétés de notre portefeuille et, malgré des conditions de marché extrêmement difficiles, nos sociétés continuent d'enregistrer de bonnes performances. Le succès continu des sociétés de notre portefeuille a soutenu la valeur nette des actifs du portefeuille et nous restons confiants quant à notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques dans les années à venir ».

