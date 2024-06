Hamilton Lane a levé 5,6 milliards de dollars dans le cadre de son fonds secondaire Hamilton Lane VI, dépassant ainsi son objectif initial, a déclaré la société de gestion d'investissements mardi en fin de journée.

La levée de fonds, la plus importante de l'histoire de la société, a bénéficié du soutien d'un groupe diversifié d'investisseurs nouveaux et existants, et le fonds a dépassé son objectif de 5 milliards de dollars, a déclaré la société dans un communiqué.

La société n'a pas précisé l'usage qu'elle ferait des fonds levés.

Les pressions géopolitiques et les incertitudes économiques ont récemment assombri le sentiment des investisseurs, ce qui a pesé sur la collecte de fonds de capital-investissement à l'échelle mondiale.

Le fonds secondaire VI de Hamilton Lane (fonds VI), qui fait partie de la plateforme secondaire de la société, fait suite à la levée de fonds de son fonds secondaire V, qui a clôturé à 3,9 milliards de dollars d'engagements en 2021.

La plateforme secondaire de Hamilton Lane représentait 20,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars.

"Les circonstances qui stimulent l'appétit pour la liquidité sur le marché continuent de croître, et nous sommes ravis de nous trouver dans une position avantageuse avec ce que nous pensons être l'une des plateformes secondaires les plus expérimentées et les plus cohésives", a déclaré Tom Kerr, co-responsable des investissements et responsable mondial des investissements secondaires, dans un communiqué.