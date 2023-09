Hammerhead Energy est une société d'énergie basée au Canada, avec des actifs et des opérations en Alberta ciblant la formation de Montney. La société se concentre sur l'exploration, le développement et la production d'opportunités riches en pétrole léger dans la formation Montney de l'Alberta. Les principales zones d'intérêt de la société sont Gold Creek et Karr. Hammerhead Resources Inc. est une filiale à 100 % de la société.