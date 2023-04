Hammerson achève la cession d'Italie Deux et d'Italik

Hammerson PLC - Société de développement et d'investissement immobilier basée à Londres - Achève la vente de 25% de Italie Deux, centre commercial au centre de Paris, et 100% d'Italik extension pour 164 millions d'euros à Ingka Centres via un échange et un achèvement simultanés. La société déclare que cette cession marque les progrès continus de la simplification de son portefeuille. Le produit de la vente permettra de renforcer le bilan et de réduire la dette nette.

Cours actuel de l'action à Londres : 25,84 pence, en baisse de 1,0 % lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 19

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 5,60 ZAR, en baisse de 2,1 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 8,9

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.