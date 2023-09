Hammerson PLC - Société de développement et d'investissement immobilier basée à Londres - annonce les résultats indicatifs de l'appel d'offres lancé le 31 août aux détenteurs d'obligations en circulation, en vue d'un achat en numéraire. Les offres comprennent 350,0 millions de GBP à 3,500 % à échéance 2025, et 300,0 millions de GBP à 6,00 % à échéance 2026. La société a reçu des offres d'un montant total de 96,1 millions de GBP pour les obligations 2025 et de 88,4 millions de GBP pour les obligations 2026 avant la date limite de jeudi. Hammerson s'attend à ce que 11,7 millions de livres sterling soient acceptées pour les obligations 2025 avec un facteur d'échelle de 7,1 %, et que 88,4 millions de livres sterling soient acceptées pour les obligations 2026.

Cours actuel de l'action : 24,80 pence, en baisse de 0,2 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 17%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

